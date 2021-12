Obrazec za vlogo za denarno nadomestilo zaradi karantene do konca tedna

Ljubljana, 6. decembra - Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki želijo uveljavljati povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok med julijem in koncem decembra, bodo morali do 15. januarja preko portala eDavki predložiti ustrezno vlogo. Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tedna, so danes sporočili s Fursa.