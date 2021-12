V Berlinu razstavljena kulturna zgodovina Irana

Berlin, 7. decembra - V galeriji James Simon na berlinskem muzejskem otoku je odprta razstava, ki v središče postavlja kulturno zgodovino Irana. Za postavitev Iran: Umetnost in kultura petih tisočletij sta berlinski Muzej islamske umetnosti in zbirka Sarikhani v Londonu združila okrog 360 predmetov iz svojih fondov. Razstava je na ogled do 20. marca 2022.