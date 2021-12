Za e-polnilnice v Kranju nekaj več kot 764.000 evrov

Ljubljana/Kranj, 6. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 764.500 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Kranj e-polnilnice. Projekt bo zaključen predvidoma jeseni 2022. To je prva naložba iz evropskih skladov, ki je v celoti namenjena e-polnilnicam, so danes sporočili iz vladne službe.