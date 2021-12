Logarjeva: Med prazniki ne sme priti do poslabšanja epidemiološke situacije

Ljubljana, 6. decembra - Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je opozorila, da se razmere v intenzivnih enotah bolnišnic še ne umirjajo, kljub temu, da je trend zmanjševanja okužb v populaciji ugoden. Poudarila je, da med prazniki ne sme priti do poslabšanja epidemiološke situacije, zato je ljudi pozvala, da ostanejo odgovorni do sebe in drugih.