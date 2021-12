Savdska Arabija po koncu prepovedi kinematografov razgrinja festivalsko preprogo

Džeda, 6. decembra - Manj kot štiri leta po odpravi prepovedi kinematografov bo Savdska Arabija od danes gostila svoj prvi večji filmski festival. Kinematografi so bili prepovedani desetletja do aprila 2018, zdaj pa bodo do 15. decembra igralci in režiserji stopali po rdeči preprogi mednarodnega filmskega festivala Red Sea v Džedi.