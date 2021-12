DZ na redni seji tudi o interpelacijah Hojsa in Vizjaka, predlog novele ZOFVI bo še počakal

Ljubljana, 6. decembra - DZ bo na rednem decembrskem zasedanju med drugim odločal tudi o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa in okoljskega ministra Andreja Vizjaka, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Na dnevnem redu pa ne bo obravnave predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).