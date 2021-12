Z digitalizacijo objektov kulturne dediščine do večjega turističnega obiska

Vipavska dolina, 7. decembra - Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je v letošnji jeseni uspešno zaključil obsežen projekt digitalizacije spomenikov kulturne dediščine in razvoja novih turističnih produktov. V sodelovanju z novogoriško družbo Arctur so bile že lani digitalno posnete vse izbrane točke kulturne dediščine, družba je nato izdelala 3D modele.