Evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 6. decembra - Evropske borze so dan začele z rastjo, s čimer okrevajo po petkovih padcih, ki so posledica zaskrbljenost zaradi različice novega koronavirusa omikron. Medtem se je po velikih nihanjih v zadnjih dneh stabilizirala vrednost najstarejše in najbolj poznane kriptovalute bitcoin, ki ostaja pod 50.000 dolarji.