Ameriški predsednik ponovno na podelitvi nagrad Kennedyjevega centra

Washington, 6. decembra - V Washingtonu so v nedeljo podelili najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti - 44. nagrade za umetnost Kennedyjevega centra, tokrat ponovno v prisotnosti predsednika, Joea Bidena. Med letošnjimi nagrajenci sta kanadska folk kantavtorica Joni Mitchell in ameriška pevka in igralka Bette Midler.