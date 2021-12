V Zagrebu nogometni navijači napadli študentski dom

Po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list je bil razlog za incident zmaga splitskega Hajduka nad zagrebškim Dinamom na tekmi na zagrebškem stadionu Maksimir.

Po poročanju novičarskega portala Indeks.hr je zagrebška policija potrdila, da so policisti odšli v omenjeni študentski dom. Uradnih informacij o sami intervenciji še ni.

Študenti so za Jutarnji list povedali, da so člani navijaške skupine Bad Blue Boys preplezali ograjo študentskega doma, vdrli v paviljone in iskali študente, ki bi jih napadli. Po navedbah študentov je policija aretirala od 10 do 15 oseb.