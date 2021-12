V Italiji v veljavo strožja pravila proti covidu-19

Rim, 6. decembra - V Italiji so danes v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, v skladu s katerimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditev imajo namreč le cepljeni in prebolevniki.