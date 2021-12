Premočan veter preprečil izvedbo drugega smuka v Beaver Creeku

Beaver Creek, 5. decembra - Premočan veter je preprečil izvedbo drugega smuka v Beaver Creeku. Na progi Ptic roparic so od četrtka do sobote izpeljali dva superveleslaloma in smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev. V nedeljo bi moral biti na sporedu še en smuk kot nadomestni za odpadlo tekmo v Lake Louisu, a vremenske razmere niso dopuščale varne izvedbe tekmovanja.