Rusija že po posamičnih obračunih do tretje zmage v Davisovem pokalu

Madrid, 5. decembra - Ruski teniški igralci so zmagovalci zaključnega turnirja Davisovega pokala za leto 2021. V Madridu so v finalu pričakovano že po obeh posamičnih obračunih z 2:0 slavili proti Hrvaški. Za Ruse je to skupno tretja zmaga v Davisovem pokalu, Hrvati pa ostajajo pri dveh naslovih.