Na protestu v Bruslju posredovala policija

Bruselj, 5. decembra - V Bruslju so se danes na protestu znova zbrali nasprotniki ukrepov proti novemu koronavirusu in cepljenju. Zaradi neredov, ko je skupina mladih začela v policiste metati petarde in rakete, je policija posredovala s solzivcem in vodnimi topovi, poročajo tuje tiskovne agencije.