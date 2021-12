Na Danskem zaskrbljujoč porast primerov okužbe z različico omikron

Koebenhavn, 5. decembra - Na Danskem je prišlo do zaskrbljujočega porasta okužb z novo koronavirusno različico omikron, so danes sporočile danske oblasti. Po podatkih javnega zdravstvenega zavoda SSI se je število potrjenih primerov v 48 urah potrojilo. V petek so zabeležili 18 potrjenih in 42 domnevnih primerov, danes pa že 183 potrjenih primerov.