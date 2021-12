Vreme: Ponoči bodo padavine povsod ponehale, na zahodu se bo proti jutru že jasnilo

Ljubljana, 5. decembra - Po nekaterih nižinah bo megleno. Jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo postopno zjasnilo, ponekod po nižinah pa bo ostala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Zvečer bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo v noči na četrtek okrepile in razširile na vso državo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se tudi čez naše kraje pomika proti vzhodu. Za njo priteka od severovzhoda hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek se bo postopno zjasnilo, najpozneje v notranjosti Hrvaške. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.