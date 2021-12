Francozinjam uvodna štafeta sezone

Östersund, 5. decembra - Francozinje Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon in Justine Braisaz-Bouchet so zmagovalke uvodne ženske biatlonske štafetne tekme v Östersundu na Švedskem. V finišu so si priborile skoraj 58 sekund prednosti pred Belorusinjami in 1:09 minute pred tretjeuvrščenimi Švedinjami.