Brdo pri Kranju, 5. decembra - Današnja tekma 19. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach med Domžalami in Olimpijo je zaradi razmočenega igrišča odpovedana in prestavljena, je prek Twitterja sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS). Pred tem je bil zaradi istega vzroka že odpovedan dvoboj med Bravom in Kalcerjem iz Radomelj.