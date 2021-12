Varnostne sile na severovzhodu Indije ubile 13 civilistov

New Delhi, 5. decembra - Indijske varnostne sile so v zvezni državi Nagaland v soboto ubile 13 civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V spodleteli operaciji proti upornikom so varnostne sile najprej streljale na tovornjak z rudarji, kasneje pa še na množico, ki se je zbrala na protestu proti napadu, je danes sporočila lokalna policija.