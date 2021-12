Na cestah več trkov z divjadjo, policisti pozivajo k zbranosti med vožnjo

Kranj, 5. decembra - Policisti opozarjajo na večje število prometnih nesreč, v katerih je bil udeležena divjad. V soboto so jih samo na Gorenjskem našteli sedem. Voznike pozivajo k večji previdnosti in zbranosti pri vožnji. Divjad namreč nesreče ne more preprečiti, voznik pa jo s previdno vožnjo v določenih primerih lahko.