Dallas brez Dončića izgubil z Memphisom

Dallas, 5. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks, za katere zaradi bolečin v levem gležnju ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončič, so doma izgubili četrto zaporedno tekmo. Tokrat so morali priznati premoč ekipi Memphis Grizzlies, ki je bila boljša s 97:90. Do zmage pa je prišel Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki je v gosteh s 113:99 premagal New York Knicks.