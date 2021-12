Derbi Calcitu, Mariborčanke presenetljivo klonile proti Novogoričankam

Ljubljana, 4. decembra - Derbi 11. kroga 1. DOL za ženske med drugouvrščenim Sip Šempetrom in Calcit Volleyjem so s 3:0 dobile Kamničanke, ki so se tekmicam tako oddolžile za poraz na prvi letošnji medsebojni tekmi v Kamniku. Kljub porazu so Šempetranke ostale na drugem mestu, saj je Nova KBM Branik doma z 1:3 presenetljivo klonil proti GEN-I Volleyju.