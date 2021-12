Avstrijci zmagovalci Wisle, slovenski skakalci tretji

Wisla, 4. decembra - Slovenski smučarski skakalci Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na prvi moštveni tekmi svetovnega pokala v olimpijski zimi v Wisli, ki jo je motil močan veter, z 834,4 točke zasedli tretje mesto. Slovenci so vodili pred zadnjim skokom, vendar so po ponesrečenem nastopu Laniška nazadovali. Zmagali so Avstrijci (843 točk).