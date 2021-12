Slovence v srbskem Nišu obiskal državni sekretar Valentinčič

Niš, 4. decembra - Državni sekretar na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič je v petek obiskal slovensko narodno manjšino v srbskem Nišu. Obiskal je dve delujoči društvi v tem mestu, Slovensko kulturno skupnost niškega okraja France Prešeren in društvo slovensko-srbskega prijateljstva Zdravica.

Predstavniki društev so državnega sekretarja po navedbah urada vlade seznanili s svojimi dejavnostmi in izzivi, s katerimi so se srečevali v iztekajočem letu, ki ga je tudi letos zaznamovala pandemija covida-19. Učiteljica slovenskega jezika Tatjana Bukvič ga je poleg tega seznanila s potekom pouka slovenskega jezika, ki ga izvaja v prostorih društva France Prešeren.

Državni sekretar je pohvalil njihovo zavzetost, posebej delo z mladimi, in izrazil pripravljenost urada, da jim po najboljših močeh stoji ob strani pri doseganju skupnega cilja - ohranjanja slovenske identitete.

Osrednji dogodek obiska je bila sicer predaja knjižnega daru Mohorjeve družbe iz Celovca, ki 20. leto v okviru dobrodelne akcije Podarimo knjige, ki poteka v sodelovanju z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, podarja knjige tudi slovenskim skupnostim izven njenih meja.

Tokrat je knjižni paket s številnimi in vsebinsko raznolikimi knjigami za vse starostne skupine prejelo niško društvo Zdravica, ki ga je predalo mestni knjižnici Stevan Sremac, ki bo v svojih prostorih uredila slovenski knjižni kotiček.