Liverpool z golom Origija v sodniškem dodatku prehitel Chelsea

London, 4. decembra - Nogometaši Liverpoola so se vsaj za dobri dve uri, dokler tekme 15. kroga ne konča Manchester City, zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice angleške lige. Na gostovanju pri Wolverhamptonu so zmagali z 1:0, do zmage so se dokopali v izdihljajih tekme, v četrti minuti sodnikovega dodatka jih je rešil Belgijec Divock Origi.