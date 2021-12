Velika nagrada 18. Animateke za film Impossible Figures and Other Stories I

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 4. decembra - Na 18. mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka je veliko nagrado mednarodne žirije nocoj prejel kratki animirani film Impossible Figures and Other Stories I režiserke Marte Pajek. Občinstvo je za svojega favorita izbralo film Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard.