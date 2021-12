Norvežani dobili prvo štafeto sezone, Slovenci 15.

Östersund, 4. decembra - Norveški biatlonci so dobili prvo štafetno preizkušnjo te sezone svetovnega pokala. V švedskem Östersundu so ugnali najbližji zasledovalki Francijo (+11,2) ter Rusijo (+45,9). Slovenija je v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan iztržila 15. mesto.