Biden in Putin se bosta virtualno sestala v torek

Moskva/Washington, 4. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Joe Biden se bosta po video konferenci pogovarjala v torek zvečer, so danes za rusko tiskovno agencijo Interfax potrdili v Kremlju. V ospredju pozornosti bo po pričakovanjih Ukrajina, saj zahod Rusiji očita, da krepi vojaško prisotnost ob meji s to državo in morda načrtuje invazijo nanjo.