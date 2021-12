Slovenski skakalci tretji po prvi seriji Wisle

Wisla, 4. decembra - Slovenski smučarski skakalci Cene Prevc (123,5 metra), Peter Prevc (118,5), Timi Zajc (126) in Anže Lanišek (104,5) so po prvi seriji ekipnega svetovnega pokala v Wisli s 388,8 točke na tretjem mestu. Na prvi moštveni tekmi sezone so v vodstvu Avstrijci (412,1 točke) pred domačini Poljaki (408,7).