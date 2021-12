V tednu boja proti korupciji tudi o nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 6. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, 9. decembru, tudi letos pripravlja teden boja proti korupciji, ki bo s številnimi dogodki in usposabljanji potekal do četrtka. Osrednji dogodek bo četrtkova okrogla miza o nezdružljivosti funkcij, ki jo ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.