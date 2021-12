Delegati SPD pričakovano potrdili koalicijsko pogodbo

Berlin, 4. decembra - Nemški socialdemokrati (SPD) so danes na izrednem kongresu stranke pričakovano potrdili koalicijsko pogodbo z Zelenimi in liberalci (FDP), ki so jo po približno dveh mesecih pogajanj predstavili prejšnji teden. Zanjo je glasovalo 98,8 odstotka delegatov, nakar je sledil še bučen aplavz, poroča nemška tiskovna agencija dpa.