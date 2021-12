Maribor, 4. decembra - Na Trgu generala Maistra v središču Maribora, nedaleč od sedeža mestne občine, se je danes zbralo okoli sto ljudi in pozivalo župana Sašo Arsenoviča k odstopu. Vzklikali so "Mi smo Maribor" in "Gotof je", ob tem pa tudi zažgali nekaj listov z županovo podobo.