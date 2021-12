Dobovec s porazom končal evropsko sezono

Plzen, 4. decembra - Slovenski prvak Dobovec je v Plznu na tretji, zadnji tekmi elitnega dela futsalske lige prvakov v skupini C izgubil proti belgijskemu Halle-Gooiku z 1:4 (0:2). Izbranci Kujtima Morine so pred tem izgubili proti branilcu naslova Barceloni z 2:8 in premagali domači Plzen s 3:2.