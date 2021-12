V Ljubljani shod proti novemu protikoronskemu zakonu

Ljubljana, 4. decembra - Na ljubljanskem Trgu republike so se na poziv stranke Resni.ca in civilnih iniciativ zbrali protestniki, ki so mirno izražali nasprotovanje vladnim ukrepom za zajezitev epidemije covida-19 in predlogu novega protikoronskega zakona. Ker shod ni prijavljen, je za red skrbela policija, ki je po treh urah shod razpustila, a so protestniki vztrajali.