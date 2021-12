Nafta po novi zmagi trdneje na četrtem mestu 2. SNL

Ljubljana, 4. decembra - Nogometaši Nafte 1903 so v zaostali tekmi 16. kroga v Krškem zmagali z 2:0. S tem so se utrdili na četrtem mestu ter se hkrati ob tekmi manj tretjeuvrščeni Rogaški približali na zgolj dve točki. Na vrhu sta prepričljivo Gorica in Triglav. Na zaostalem obračunu 11. kroga pa je Krka z 2:0 premagala Jadran iz Dekanov.