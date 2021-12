Revizijsko poročilo po navedbah Sove odraža njihovo skrb za poslovanje v skladu s predpisi

Ljubljana, 4. decembra - Mnenje Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) po oceni agencije kaže, da so od zadnje revizije bistveno izboljšali kontrolno okolje. To nedvomno odraža skrb Sove za poslovanje in delovanje v skladu z veljavnimi predpisi, so zapisali v odzivu za STA.