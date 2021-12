V Pakistanu množica do smrti pretepla moškega zaradi domnevne blasfemije

Islamabad, 4. decembra - V Pakistanu so aretirali kakih 120 ljudi, potem ko je pobesnela množica do smrti pretepla in nato še zažgala direktorja neke tovarne iz Šrilanke, ker naj bi bil kriv blasfemije oziroma bogokletja, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile pakistanske oblasti.