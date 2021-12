Vreme: Danes delno jasno z občasno oblačnostjo

Ljubljana, 4. decembra - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne se bo postopno pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, drugod od 2 do 6, na Goriškem in ob morju od 7 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo zmerno do pretežno oblačno.

Ponoči se bo povsod pooblačilo, od jugozahoda se bodo začele pojavljati padavine. V južni polovici Slovenije bo po nižinah deževalo, v severni pa povečini snežilo. Jutranje temperature bodo na severu od -4 do 0, drugod okoli 2, ob morju 8 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na Primorskem bo zapihala burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severovzhodnik. Temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem in v Beli Krajini od 5 do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo ostalo precej megleno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

V torek bo suho in razmeroma hladno vreme.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe in bo v noči na nedeljo začela vplivati na vreme pri nas. Pred njo bo danes z jugozahodnikom nad naše kraje dotekal nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Popoldne se bo oblačnost ob Jadranu povečala.

V nedeljo bo oblačno s padavinami. Na območju Alp bo snežilo, drugod deloma snežilo, deloma deževalo. Ob severnem Jadranu bo proti večeru zapihala burja.

Biovreme: Danes zjutraj in dopoldne bo vpliv vremena na počutje še ugoden, popoldne pa se bo obremenitev zopet povečala. V noči na nedeljo in v nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi.