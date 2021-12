Newyorški borzni indeksi z novim tedenskim padcem

New York, 4. decembra - Osrednji indeksi Wall Streeta so trgovalni teden sklenili s padci, potem ko je ministrstvo za delo v petek objavilo poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki so si ga analitiki različno razlagali. Novih delovnih mest je bilo manj o pričakovanj, stopnja brezposelnosti pa je opazno padla.