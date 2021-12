Dončićev Dallas doživel najhujši poraz v sezoni

Dallas, 4. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je 22-letni Ljubljančan Luka Dončić, so doživeli najhujši poraz v sezoni. Potem ko so v gosteh za kar 32 točk (139:107) premagali New Orleans Pelicans, so se jim dva dni pozneje slednji maščevali v dvorani American Airlines Center in zmagali s 107:91. Dončić ni blestel in je zbral 21 točk.