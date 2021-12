Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Močen padec sta povzročila zmanjševanje dobičkov zaradi nove koronavirusne različice omikron in zaskrbljenost zaradi prihajajočega zvišanja obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.