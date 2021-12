Otroke je ponoči obiskal Miklavž

Ljubljana, 6. decembra - Otroke je ponoči obiskal sv. Miklavž in jim prinesel darove. Ti so v sodobnem času lahko tudi pod vplivom trgovcev precej bogati, vsekakor pa najbrž bolj kot za večino otrok pred 2. svetovno vojno, ko je bilo značilen dar ob tej priložnosti suho sadje, medtem ko so bile pomaranče že redkost.