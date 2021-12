Miklavžev koncert tudi letos za osnovnošolce brez enakih možnosti

Ljubljana, 3. decembra - Radiotelevizija Slovenija, Rotary klub Ljubljana in Rotary District 1912 Slovenija so že 29. zapored pripravili dobrodelni Miklavžev koncert. Zbrana sredstva bodo tudi tokrat namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki, so sporočili organizatorji.

Na koncertu, ki sta ga letos vodila Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza, so nastopili številni glasbeniki in plesalci. Donacije so v času koncerta, ki so ga danes zvečer predvajali na prvem programu Televizije Slovenija so zbirali prek dobrodelne številke 01 472 00 11. Ta bo vnovič odprta v času ponovitve, ki bo v nedeljo ob 13.25. Ob koncu večera je bilo po poročanju TV Slovenija zbranih okoli 69.000 evrov.

Obenem vsak dan do konca decembra zbirajo donacije za otroke iz socialno šibkih družin prek sms-sporočil, in sicer lahko ljudje s sporočilom MIKLAVZ5 na 1919 darujejo pet evrov, s sporočilom MIKLAVZ10 pa 10 evrov. Možnost je odprta za uporabnike vseh mobilnih operatorjev.