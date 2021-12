Tokratni petkov protest namenjen opozarjanju na izginjajočo svobodo medijev

Ljubljana, 3. decembra - Današnji petkov protest so v Ljubljani posvetili svobodi medijev. Izpostavili so njen pomen in sporočili, da ne bodo dopustili podreditve Radiotelevizije Slovenije (RTVS) političnim interesom. Tudi spletno tribuno civilne iniciative Glas ljudstva, ki se je odvila po protestu, so posvetili medijski in kulturni problematiki.