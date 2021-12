Ministrstvo za kulturo bo sofinaciralo projekt Center Rotovž

Ljubljana/Maribor, 3. decembra - Ministrstvo za kulturo je danes Mestni občini Maribor odobrilo sofinanciranje projekta Center Rotovž v višini do 12,7 milijona evrov. Z izgradnjo centra bodo rešili prostorsko problematiko osrednje mariborske mestne knjižnice, obenem pa ustvarili prostorske pogoje za kulturne vsebine moderne in sodobne likovne umetnosti in ustvarjalnih praks.