Odbor za izobraževanje dal zeleno luč noveli zakona o organiziranosti šolstva

Ljubljana, 4. decembra - Koalicijski člani odbora DZ za izobraževanje so v poznih večernih urah sprejeli koalicijska dopolnila k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Opozicijski poslanci so sejo z očitki o neregularnem vodenju seje po 22. uri zapustili.