V Novi Gorici odprli prenovljeno Delpinovo ulico

Nova Gorica, 3. decembra - V Novi Gorici so popoldne odprli prenovljeno Delpinovo ulico, ki poleg nove podobe prinaša tudi spremenjeno prometno ureditev. Ta v ospredje postavlja pešce in kolesarje. Ob tej priložnosti so prižgali tudi novoletne lučke, ki letos svetijo v nadgrajeni praznični razsvetljavi, so sporočili z mestne občine.