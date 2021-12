Ministrstvo: Plačilo zdravljenja necepljenih bolnikov s covidom-19 bi povzročilo nesorazmerne posledice v dostopnosti do zdravstva

Ljubljana, 3. decembra - Plačilo zdravljenja necepljenih bolnikov s covidom-19 bi povzročilo nesorazmerne posledice v dostopnosti do zdravstva, ne glede na visoke stroške zdravljenja covida-19, ki so do novembra letos skupno znašali 548 milijonov evrov, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Gre za idejo, ki jo je omenila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović.