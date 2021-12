Za osebe v tveganem stiku za okužbo s koronavirusno različico omikron obvezna karantena

Ljubljana, 3. decembra - Vlada je na dopisni seji odločila, da bodo morali vsi, ki so bili v tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z novo koronavirusno različico omikron, v karanteno na domu. To velja tudi za tiste, ki so sicer cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli.