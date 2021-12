Fiskalni svet bi po predlogu vlade še naprej sestavljali Kračun, Jerkičeva in Perše

Ljubljana, 3. decembra - Vlada bo državnemu zboru predlagala, da za predsednika fiskalnega sveta za obdobje petih let imenuje Davorina Kračuna, za člana pa Alenko Jerkič in Tomaža Peršeta, so po dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za finance. Gre za predsednika in člana fiskalnega sveta, ki to telo sestavljajo že sedaj, jim pa 21. marca prihodnje leto poteče mandat.